Progetti musicali a scuola | iscrizioni aperte per la XXXVII Rassegna Nazionale INDIRE con scadenza invio dei lavori al 6 maggio 2026
Sono aperte le iscrizioni per la XXXVII Rassegna Nazionale INDIRE dedicata ai progetti musicali nelle scuole, con termine per l'invio dei lavori fissato al 6 maggio 2026. Contestualmente, è ripartito il progetto digitale
Riparte ufficialmente il progetto digitale "La musica unisce la scuola". L'ente di ricerca INDIRE ha appena lanciato la XXXVII Rassegna Musicale Nazionale, una vetrina virtuale pensata per dare luce ai tanti progetti sonori che animano gli istituti italiani di ogni grado L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Settimana della Musica a Scuola 2026: avviso, iscrizioni e programma dell’evento MIM e INDIRE dall’11 al 16 maggio
TFA Indire 2026, iscrizioni aperte: 10.800 posti INDIRE per i triennalisti, 4.000 per chi ha un titolo estero. Obiettivo 30 giugnoSecondo quanto comunicato da INDIRE il 13 marzo 2026, si sono aperte oggi le iscrizioni ai percorsi di formazione per la specializzazione sul...