Settimana della Musica a Scuola 2026 | avviso iscrizioni e programma dell’evento MIM e INDIRE dall’11 al 16 maggio

Dal 11 al 16 maggio 2026 si svolge la Settimana della Musica a Scuola 2026, organizzata dal MIM e INDIRE. La XXXVII Rassegna Musicale Nazionale coinvolge scuole di tutta Italia, che parteciperanno sia in presenza a Città di Castello sia online attraverso la piattaforma di INDIRE. Le iscrizioni sono aperte e il programma dell’evento è stato annunciato.