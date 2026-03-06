Settimana della Musica a Scuola 2026 | avviso iscrizioni e programma dell’evento MIM e INDIRE dall’11 al 16 maggio

Da orizzontescuola.it 6 mar 2026

Dal 11 al 16 maggio 2026 si svolge la Settimana della Musica a Scuola 2026, organizzata dal MIM e INDIRE. La XXXVII Rassegna Musicale Nazionale coinvolge scuole di tutta Italia, che parteciperanno sia in presenza a Città di Castello sia online attraverso la piattaforma di INDIRE. Le iscrizioni sono aperte e il programma dell’evento è stato annunciato.

Il MIM promuove la XXXVII Rassegna Musicale Nazionale dall'11 al 16 maggio 2026. Le scuole parteciperanno in presenza a Città di Castello oppure online su INDIRE. Scadenza iscrizioni: 20 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ultima settimana per le iscrizioni a scuola 2026/27: come compilare la domanda. Video guida del MIMC’è tempo fino alle ore 20 del 14 febbraio per presentare la domanda di iscrizione all’anno scolastico 20262027.

Iscrizioni scuola 2026/27 su Unica dal 13 gennaio. Come compilare la domanda tra dati alunno, famiglia e scuola: la GUIDA MIMAnche per l’anno scolastico 2026/2027, le iscrizioni al primo anno della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e delle istituzioni...

