TFA Indire 2026 iscrizioni aperte | 10.800 posti INDIRE per i triennalisti 4.000 per chi ha un titolo estero Obiettivo 30 giugno

Secondo quanto comunicato dall'INDIRE il 13 marzo 2026, sono state aperte le iscrizioni ai percorsi TFA Indire 2026. Sono disponibili 10.800 posti per i triennalisti e 4.000 posti per chi possiede un titolo estero. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 giugno. Le procedure di adesione devono essere completate online entro questa data.

Secondo quanto comunicato da INDIRE il 13 marzo 2026, si sono aperte oggi le iscrizioni ai percorsi di formazione per la specializzazione sul sostegno didattico rivolti ai docenti con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi otto anni e, in un secondo canale, a chi ha conseguito un titolo estero con procedura di riconoscimento ancora pendente o oggetto di contenzioso. La misura si colloca nel quadro previsto dal decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, richiamato dall’ente con riferimento agli articoli 6 e 7. L'articolo TFA Indire 2026, iscrizioni aperte: 10.800 posti INDIRE per i triennalisti, 4.000 per chi ha un titolo estero. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Buongiorno, sono un docente precario con più di tre anni di sostegno. Come posso fare per iscrivermi al vostro sindacato Potete in seguito supportarmi per una eventuale iscrizione ai corsi INDIRE - facebook.com facebook