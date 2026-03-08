Stasera si gioca il derby tra Milan e Inter, con le probabili formazioni che si stanno delineando. Thuram ha la febbre e sarà sostituito da Bonny, mentre Chivu resta in dubbio a centrocampo, con un’ipotesi esclusa. Le squadre sono pronte a scendere in campo per la sfida di Milano, che si svolgerà questa sera.

André Milan, affare a rischio? C’è l’ultimatum al Corinthians: un aspetto ha infastidito i rossoneri Mercato Inter, cresce la fiducia per Vicario: c’è l’apertura totale! La rivelazione di Romano e la verità sul Dibu Martinez Nico Gonzalez show, che doppietta contro il Real Sociedad! Le condizioni per il riscatto dell’Atletico Madrid Liverpool, ufficiale il rinnovo di Gravenberch! Le parole del centrocampista dopo la firma Shevchenko punta sul Milan: «Vinci il derby e riapri il campionato! Allegri una garanzia e Leao sta dimostrando una cosa» Sneijder ci crede: «Quest’anno il derby può assegnare uno scudetto strameritato, ecco cosa penso di Pio Esposito e Stankovic. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Probabili formazioni Milan Inter, Thuram ha la febbre: tocca a Bonny! Il dubbio di Chivu a centrocampo, scartata un’ipotesi

Probabili formazioni Inter Bologna, Chivu ha (quasi) sciolto il dubbio a centrocampodi Redazione Inter News 24Probabili formazioni Inter Bologna, mister Chivu pare aver quasi sciolto l’ultimo dubbio in mezzo al campo.

Milan Inter, Thuram in dubbio per il derby causa febbre! Bonny pronto per un’eventuale maglia da titolareCalciomercato Inter, svolta nel futuro di Pavard? Le ultime dalla Francia, scenario inaspettato Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al...

Tutti gli aggiornamenti su Milan Inter.

Temi più discussi: Le probabili formazioni del derby: un dubbio a testa per Allegri e Chivu; Milan-Inter, possibili NOVITÀ di formazione: le ultime; Milan-Inter: probabili, Pulisic e Leao contro Pio Esposito e Bonny; Serie A: Milan-Inter in campo domenica alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni.

Probabili formazioni Milan-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Thuram, Lautaro Martinez, Pulisic, Nkunku, Bonny, Gabbia e BartesaghiMilano trepida per la seconda stracittadina stagionale tra il Milan e l'Inter, di nuovo di fronte dopo l'1-0 ottenuto dai rossoneri all'andata: le scelte di formazione di Allegri e Chivu. goal.com

Milan-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie AL'Inter si prepara al derby che può rappresentare un crocevia decisivo nella corsa allo scudetto. Domenica sera a San Siro, contro il Milan padrone di casa, una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di ... tuttosport.com

Milan-Inter: 10 luoghi che hanno cambiato la storia del derby - YouTube - facebook.com facebook

Il grande giorno è arrivato. Il giorno di Milan-Inter, il giorno del Derby della Madonnina. In palio non solo tre punti, ma un pezzo di scudetto. SIETE PRONTI ALLA BATTAGLIA x.com