Serradifalco vince ancora e si prende tre punti importanti sul campo dell’Atletico Megara. Due reti di Goti e Nacci spingono la squadra di casa a una sconfitta senza appello. Il team di Serradifalco dimostra di essere in grande forma e continua a salire in classifica.

Il Serradifalco si conferma una delle squadre più in forma del girone D di Promozione, espugnando il campo dell’Atletico Megara con un netto 0-2. La vittoria, ottenuta nel pomeriggio di domenica 1 febbraio 2026 a Augusta, ha messo in evidenza la concretezza e la lucidità di un’undici guidato da Gianfilippo Di Matteo, che ha saputo trasformare il controllo del gioco in un vantaggio di fatto. Il match è stato segnato da due reti, entrambe realizzate nella ripresa, che hanno definitivamente spezzato la resistenza dei padroni di casa. Il primo gol è arrivato al ventunesimo minuto del secondo tempo, con un’azione personale di Goti, centravanti sudamericano dal piede sinistro preciso e dalla movimentazione efficace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serradifalco accelera: due reti di Goti e Nacci stendono l’Atletico Megara e portano a casa i tre punti.

Approfondimenti su Serradifalco Atletico

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

I convocati di Mister Di Matteo per la sfida di domani contro l’Atletico Megara - facebook.com facebook