Reggiana | terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Costa Ieri punito l’AlbinoLeffe a domicilio A segno Banse Cavaliere e Diletto La Primavera ora guarda addirittura ai play off

La Reggiana ha conquistato la sua terza vittoria di fila battendo l’AlbinoLeffe in trasferta, grazie ai gol di Banse, Cavaliere e Diletto. La squadra di Costa si mostra in forma e ora mira ai playoff, mentre i padroni di casa non sono riusciti a reagire e sono stati sconfitti senza segnare. L’AlbinoLeffe ha schierato Carrara tra i pali e ha tentato di riaprire la partita con i cambi effettuati nel secondo tempo, ma non è bastato.

ALBINOLEFFE 0 REGGIANA 3 ALBINOLEFFE: Carrara, Forattini (29' st Morstabilini), Maallah (13' st Rinaldi), Brambilla (32' st Facchetti), Botti, Delcarro, Colombi, Stingaciu, Gamba, Minneci (32' st Farina), Duranti Albizzati (29' st Tironi). A disp. Perico, Montanelli, Passera, La Viola, Lombardi. All. Maffioletti. REGGIANA: Fajt; Ferretti (40' st Carpi), Pasquoto Marcon (40' st Gilli), Visentin (40' st Miceli), Alizoni, Mirri, Turchi, Ledain, Cavaliere (21' st Diletto), Maisterra (13' st Ciobanu), Banse. A disp. Cacciamani, Silipo, Pecorella, Conde, Pirruccio, Conte. All. Costa. Arbitro: Scarano di Seregno.