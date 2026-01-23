In arrivo forti temporali | scatta l' allerta meteo su Napoli

La Protezione Civile della Campania ha emesso un'allerta meteo gialla valida da mezzanotte a tutta la giornata di domani, 24 gennaio. L'avviso interessa diverse zone della regione, tra cui Napoli, la Piana campana, le Isole, l’Area Vesuviana, l’Alto Volturno e il Matese. Si prevede l’arrivo di forti temporali, con possibili disagi e precauzioni da adottare per la sicurezza.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani, sabato 24 gennaio, sulle seguenti zone: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese) Zona 3:

