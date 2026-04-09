Primavera della Bellezza Sagra ru Purtuallu e Via Crucis vivente | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria

Nel prossimo weekend a Reggio Calabria si svolgono diversi eventi tra musica, gastronomia e attività culturali. È in programma la Primavera della Bellezza, con esposizioni al Castello Aragonese e concerti in piazza. Inoltre, si terrà la Sagra ru Purtuallu e la Via Crucis vivente, eventi che coinvolgono la comunità locale e attirano visitatori da fuori città. La città si anima con iniziative per tutte le età, offrendo un ricco programma nel weekend.

Musica, buon cibo e divertimento.Torna la guida con gli eventi clou a Reggio Calabria e dintorni. Al via la Primavera della bellezza in città dalle mostre al Castello Aragonese ai concerti in piazza. Il tour di Lunanzio arriverà invece al teatro Odeon, nella stessa location la favola continuerà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Maurizio Casagrande, danza e ciaspolate in Aspromonte: cosa fare nel weekend a Reggio Calabria Leggi anche: Biagio Izzo, San Valentino e Carnevale: cosa fare nel weekend a Reggio Calabria Temi più discussi: Primavera: le sagre di gusto e nella natura; Eventi maggio Lago di Garda 2026: la guida completa a cosa fare; Primavera, tempo di mostre dei fiori: ecco dove andare in Veneto e Friuli; Ecco La sagra della primavera: una rilettura contemporanea di Stravinskij. A Reggio Calabria torna La Primavera della Bellezza: tutto pronto per la conferenza stampaGiovedì 9 Aprile alle ore 10:30, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione de La Primavera della Bellezza. Saranno pr ... strettoweb.com A Spirano arriva la Sagra contadina e Festa della PrimaveraSpirano. Se il profumo della polenta fumante, il sapore di Polenta e oselì scapac e la bontà di un buon salame bergamasco vi fanno venire l’acquolina in bocca, allora segnatevi queste date: dal 21 ... bergamonews.it Reggio Calabria, presentata la terza edizione del Festival "La Primavera della Bellezza" - facebook.com facebook