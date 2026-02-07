Prima Categoria La capolista Fc Osimo ospita il Castelbellino Big match a Borghetto dove arriva il Marzocca
Questa domenica si gioca una grande partita di Prima Categoria. La capolista Fc Osimo riceve il Castelbellino in un match che può decidere molto in ottica classifica. Sul campo di Borghetto, invece, arriva l’Olimpia Marzocca, seconda in classifica, per affrontare il terzo in classifica, il Borghetto. Due sfide che promettono spettacolo e punti importanti per la corsa promozione.
La capolista del girone B di Prima Categoria, Fc Osimo, ospita Castelbellino. Big match sul campo del Borghetto dove arriverà l’ Olimpia Marzocca, seconda contro terza. Passatempese a Barbara. Nel C Loreto ospita Potenza Picena. PRIMA CATEGORIA, 19esima giornata (ore 15). GIRONE B. Oggi: Borghetto-Olimpia Marzocca (ore 14:30), Real Cameranese-Castelleonese (ore 14:30), Argignano-Cingolana, Cupramontana-Pietralacroce, FC Osimo-Castelbellino, Barbara Monserra-Passatempese, Le Torri Castelplanio-Borgo Minonna, Staffolo-Filottranese. Classifica: FC Osimo 43; Borghetto 36; Olimpia Marzocca e Passatempese 32; Real Cameranese 27; Filottranese 26; Pietralacroce e Castelleonese 23; Borgo Minonna 22; Staffolo 20; Le Torri Castelplanio 19; Castelbellino 18; Cingolana 17; Argignano 16; Barbara Monserra 14; Cupramontana 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Fc Osimo conferma il suo momento positivo e si prende i tre punti battendo il Marzocca al Bianchelli.
La partita tra Fc Osimo e Cingoli si conclude con un pareggio, mantenendo la posizione della capolista invariata.
Argomenti discussi: Prima Categoria/D, il punto: Sant'Omero in fuga, che scivolone dell'Alba Adriatica!; Calcio Prima categoria, girone A. Vincono Accademia, Sarroch, La Palma e Decimo 07; PRIMA CATEGORIA Girone A FIDENZA ZIANO 1-0 interviste agli allenatori; Dilettanti - Il programma della domenica. Febbraio segna la ripartenza della Terza Categoria.
La BS Fasano ospita la capolista FC ManduriaFASANO – La BS Soccer Team Fasano per la 17ª giornata di Prima Categoria girone B è alle prese con una sfida ostica. Domenica 8 febbraio alle 15:00 all’Arena ... osservatoriooggi.it
Prima Categoria: Scarlino-Casolese, una partita che vale una stagioneGrosseto – Primo vero big match del girone F di Prima Categoria con lo Scarlino di mister Cavaglioni che ospiterà la capolista ed imbattuta Casolese. Sicuramente una sfida che potrebbe indirizzare l ... grossetosport.com
Calcio, Promozione e Prima Categoria: scontro diretto tra Castellarano e Medolla San Felice, derby della Bassa Cavezzo-Mirandolese e Rivara-Vis San Prospero Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese... facebook
