Voli a lungo raggio prezzi crollati per l’estate | offerte contro la paura di volare

Durante l’estate, i voli a lungo raggio hanno visto un calo dei prezzi, con numerose offerte disponibili sul mercato. Questa situazione si verifica in un momento in cui la guerra in Iran provoca timori tra i viaggiatori e innesca una riduzione delle prenotazioni. Le compagnie aeree hanno quindi ridotto i costi per attirare clienti, nonostante le preoccupazioni legate alla situazione geopolitica.

La guerra in Iran spaventa il settore turistico, non soltanto le attività ma anche gli stessi viaggiatori. Nei mesi di maggior prenotazione, come quelli che precedono la stagione estiva, le attività fanno a gara per tentare di invogliare i viaggiatori più timorosi a prenotare voli, hotel ed esperienze. Mentre i prezzi aumentano e compagnie aeree come la low cost Ryanair cancellano tratte, ci sono anche vettori che puntano a offrire prezzi bassi per i voli a lungo raggio nei mesi di maggio e giugno. Si tratta di una strategia “cattura clienti”, che sposta i viaggiatori dalle compagnie di bandiera verso quelle che hanno maggiormente sofferto la crisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Voli a lungo raggio, prezzi crollati per l’estate: offerte contro la paura di volare Voli a lungo raggio a prezzi shock: Maldive da 280 euroLe compagnie aeree globali stanno attivando aggressive strategie di sconti, con tariffe dimezzate e voli per le Maldive a partire da 280 euro, per... Guerra in Iran, da aprile carenze di carburante per aerei: “A rischio i voli a lungo a raggio”. Caro biglietti in arrivoLe vacanze e i viaggi di Pasqua potrebbero non essere immuni da ripercussioni legate alla guerra in Iran. Temi più discussi: Voli già prenotati, cosa succede ora e quali sono le mete (davvero) a rischio nei prossimi mesi: la guida completa; Caro carburanti, prezzo voli in aumento: quando prenotare i biglietti aerei per l'estate; Tap, arriva l’Economy Prime sui voli lungo raggio; Etihad Airways riduce le tariffe dei voli lungo raggio per stimolare la domanda. Voli a lungo raggio, prezzi crollati per l’estate: offerte contro la paura di volareMentre i conflitti frenano il turismo, le compagnie lanciano sconti fino al 50% su mete da sogno. Ecco quali sono le offerte ... quifinanza.it La scelta controcorrente di Etihad: la compagnia aerea abbassa i prezzi dei voli per la guerra in IranEtihad Airways per contrastare il calo di domanda legato alla guerra in Iran ha ridotto i prezzi dei voli a lungo raggio, modificando anche la politica ... fanpage.it Ryanair: stop ai voli in Francia, Germania, Spagna, Belgio e Portogallo - facebook.com facebook La compagnia low cost avverte: «Carburante raddoppiato di costo,dopo Pasqua voli più cari». x.com