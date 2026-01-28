Installato nel centro il nuovo defibrillatore donato dalla Spi Cgil

Questa mattina nel centro di Mocrone è stato installato un nuovo defibrillatore donato dalla Spi Cgil. L’intervento arriva dopo che nelle scorse settimane la copertura dei loculi comunali si è estesa, cedendo sotto il peso. I lavori di ripristino sono stati appena conclusi e ora il cimitero è più sicuro per visitatori e operatori.

Si sono da poco conclusi i lavori di ripristino della copertura dei loculi comunali del cimitero di Mocrone dopo il cedimento della struttura portante nelle scorse settimane. L’intervento ha previsto la sostituzione della struttura lignea primaria e secondaria, nuovo manto di copertura in lamiera grecata, pulizia di canali di gronda e pluviali, per un importo complessivo di 15mila euro. Il Comune ha ora ottenuto anche un contributo di 120mila euro, destinati al cimitero di Fornoli tramite un emendamento presentato dal consigliere regionale Ferri. Al Comune poi un finanziamento di quasi 3 milioni a fondo perduto per la demolizione delle ex elementari già terminata da tempo e la costruzione di un moderno centro polifunzionale che è in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Installato nel centro il nuovo defibrillatore donato dalla Spi Cgil Approfondimenti su Mocrone Cimitero Sicurezza e prevenzione a Fontanelle, installato un nuovo defibrillatore A Fontanelle è stato installato un nuovo defibrillatore semiautomatico esterno, donato da Confagricoltura Agrigento, Confagricoltura Donna Sicilia e Anpa Pensionati Confagricoltura Onlus “L’età della saggezza”. Installato a Rassina un nuovo defibrillatore a disposizione della comunità Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Mocrone Cimitero Argomenti discussi: Installazione portali controsagoma in prossimità dei passaggi a livello; Installato nel centro il nuovo defibrillatore donato dalla Spi Cgil; Trasporto pubblico locale, nuova pensilina bus in strada Ca’ Balbi / Comunicati / Novità / Homepage; Treviglio, il conto per la ristrutturazione del Centro civico sale a 6,8 milioni. Installato nel centro il nuovo defibrillatore donato dalla Spi CgilSi sono da poco conclusi i lavori di ripristino della copertura dei loculi comunali del cimitero di Mocrone dopo ... lanazione.it GIORNATA DELLA MEMORIA, SPI CGIL SABINA AL CAMPO DI CONCENYTRAMENTO DI CASTELNUOVO DI FARFA https://www.sabiniatv.it/giornata-della-memoria-spi-cgil-sabina-al-campo-di-concenytramento-di-castelnuovo-di-farfa - facebook.com facebook Sanità, Spi Cgil: "Bene Apo, con nostra proposta servizi più efficienti e vicini ai cittadini" - x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.