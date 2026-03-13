Vetrine al galoppo Così il centro storico celebra San Rossore

Il centro storico si anima con un’iniziativa che coinvolge numerosi negozi e attività commerciali. Da alcuni giorni, le vetrine del cuore della città espongono oggetti e memorabilia collegati alla vita dell’ippodromo di San Rossore. L’evento interessa anche le vie limitrofe, trasformandosi in una celebrazione visiva e commerciale dedicata alla tradizione ippica. La mostra temporanea si svolge in modo diffuso, coinvolgendo vari esercizi commerciali.

Il centro cittadino, e non solo, è da qualche giorno coinvolto nell’iniziativa che vede numerose vetrine che espongono un‘oggettistica legata alla vita nell’ ippodromo di San Rossore. Accade da qualche anno nei giorni che ci separano dalla disputa del 136° premio “Pisa” di galoppo a San Rossore allorché la città sta vivendo la “primavera dell’ippica pisana”. In 25 esercizi commerciali si possono ammirare una coppa, una sella, un frustino, un berretto, una giubba, un libro, una foto. E’ una tradizione di molti Paesi d’Europa di grande tradizione ippica che contribuisce a valorizzare l’evento sportivo. Questo l’elenco di quanti hanno aderito... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vetrine al galoppo. Così il centro storico celebra San Rossore Articoli correlati San Rossore, tornano i giovedì di galoppo. Sette corse in programma tra piano e ostacoliTornano i giovedì di corse al galoppo a San Rossore con un programma misto fatto di tre prove in ostacoli e quattro in piano. ’Colle Vive’, ossigeno al centro città. Così Pii riaccende le vetrine spenteRidare luce alle vetrine spente, restituire movimento alle vie del centro e trasformare gli spazi inutilizzati in nuove opportunità economiche e... Una selezione di notizie su San Rossore Argomenti discussi: Vetrine al galoppo. Così il centro storico celebra San Rossore. Ippodromo di San Rossore, dove le emozioni corrono al galoppoDomenica 26 ottobre riapre l’ippodromo di San Rossore con una stagione entusiasmante, che si svilupperà con la cadenza consueta del giovedì e della domenica, arrivando fino al 5 aprile 2026 con ... lanazione.it Corse, spettacoli, emozioni. San Rossore riparte al galoppo. Prima riunione domenica 26 ottobreLe corse al galoppo, che bellezza. E che tradizione! E domenica 26 ottobre l’ippodromo di San Rossore riaprirà i battenti per la riunione autunno-inverno che il 28 dicembre concluderà l’anno solare ... lanazione.it