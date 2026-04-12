Il 12 aprile, una rappresentanza regionale ha sottolineato l'importanza di attività sportive e di screening come strumenti chiave per la prevenzione. Le istituzioni sono chiamate a sostenere queste iniziative, con l'obiettivo di aumentare la diffusione della cultura della prevenzione e della diagnosi precoce. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a programmi specifici o a dati quantitativi, limitandosi a evidenziare il ruolo di supporto delle autorità in questo ambito.

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - “Il compito e le funzioni delle istituzioni sono quelle di supportare queste iniziative perché l'obiettivo è comune, cioè diffondere e promuovere sempre di più la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce.” Lo ha detto Mario Luciano Crea, presidente Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, durante la nona edizione di Bicinrosa, iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, dedicata alla prevenzione del tumore al seno, nel centro della Capitale. “Per fare questo è necessario che tutti i presupposti utili alla promozione vengano diffusi il più possibile.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Prevenzione, Crea (Regione Lazio): "Sport e screening leve fondamentali"

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