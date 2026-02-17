Reggio Calabria | Screening gratuiti per cuore e tumori Asp e Regione insieme per la prevenzione

L’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e la Regione Calabria organizzano una campagna di screening gratuiti per cuore e tumori, per aiutare le persone a scoprire eventuali problemi di salute in tempo. La iniziativa si svolge dal 23 al 25 febbraio e coinvolge diversi punti della città, tra cui il centro commerciale e i poliambulatori. Un modo per dare a tutti la possibilità di fare controlli senza costi e di ricevere consigli dai medici.

Reggio Calabria, Screening Gratuiti per la Prevenzione: Un Impegno Congiunto di Asp e Regione. Reggio Calabria si prepara ad accogliere una tre giorni dedicata alla salute pubblica, dal 23 al 25 febbraio. L'Azienda Sanitaria Provinciale (Asp), in collaborazione con la Regione Calabria, offrirà screening gratuiti presso gli uffici della Giunta regionale in via Modena, mirati alla diagnosi precoce di malattie cardiovascolari e oncologiche. L'iniziativa si rivolge a specifiche fasce d'età della popolazione, con l'obiettivo di promuovere stili di vita sani e un accesso più equo alla prevenzione. Un Piano Logistico per la Salute dei Cittadini. Reggio Calabria, tre giorni di screening gratuiti: mammografie e test oncologici senza costi | INFODal 23 al 25 febbraio, dalle ore 9 alle 13, presso gli uffici della Giunta regionale, in via Modena a Reggio Calabria, sarà possibile sottoporsi a screening gratuiti. L'Azienda Sanitaria provinciale d ... strettoweb.com Reggio, Asp e Regione promuovono giornate di screening gratuitiMammografie, screening oncologico del colon-retto e della cervice uterina presso gli uffici della Giunta regionale ... citynow.it