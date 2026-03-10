prevenzione e screening nutrizionale in oncologia

La malnutrizione oncologica è una condizione frequente tra i pazienti affetti da tumore, che influisce sulla tolleranza ai trattamenti e sulla qualità di vita. Negli ultimi anni si sono sviluppati programmi di prevenzione e screening nutrizionale specifici, rivolti a individuare tempestivamente i casi di malnutrizione. Questi interventi sono fondamentali per migliorare la gestione clinica e le strategie terapeutiche.

La malnutrizione oncologica è una condizione spesso sottovalutata, che compromette la tolleranza ai trattamenti e aumenta significativamente i costi sanitari: è quanto emerso durante la Conferenza Stampa “Prevenzione e screening nutrizionali precoci: un nuovo capitolo per il paziente oncologico”, promossa da Elena Murelli, Membro della 10a Commissione del Senato della Repubblica, svoltasi a Roma. L’iniziativa* ha rappresentato un’occasione per ribadire la necessità di dare piena attuazione alle misure previste dalla Legge di Bilancio 2026, che ha stanziato risorse dedicate all’introduzione di un programma di screening nutrizionale per i pazienti oncologici, e per promuovere l’inserimento dello screening nutrizionale nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), garantendo equità e uniformità di accesso su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

