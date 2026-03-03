Sanita’ | Campus Bio-medico al via campagna Marzo blu per prevenzione tumore colon-retto

È partita la campagna “Marzo blu” promossa dalla fondazione policlinico universitario Campus Bio-Medico. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione del tumore del colon-retto, una delle neoplasie più frequenti nel Paese sia tra uomini che tra donne. L’iniziativa riguarda la promozione di controlli e screening per favorire diagnosi tempestive. La campagna si svolge durante tutto il mese di marzo.

Al via “Marzo blu”, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla fondazione policlinico universitario Campus Bio-Medico, che rinnova il proprio impegno nella lotta contro il tumore del colon-retto, definito “una delle neoplasie più frequenti a livello nazionale, sia nelle donne che negli uomini”. Questa iniziativa è stata annunciata tramite una nota ufficiale del Campus Bio-medico di Roma. Durante l’intero mese, la fondazione offre 500 test gratuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci, disponibili presso il poliambulatorio Campus Bio-medico di Porta Pinciana, situato nel centro di Roma. Per tutti i pazienti che riceveranno un referto positivo è prevista una visita specialistica senza alcun costo aggiuntivo e, se necessario, la successiva prenotazione della colonscopia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

