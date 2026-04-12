A Sorrento si tiene il Premio Olio delle Sirene, organizzato da Roberto Dante Cogliandro e Nino Apreda di EWS, European Workshop Sorrento. L’evento mira a promuovere e valorizzare gli oli extravergini di oliva italiani attraverso una collaborazione tra vari protagonisti del settore. La manifestazione coinvolge produttori e operatori del comparto, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’olio di oliva nel mercato nazionale e internazionale.

Una grande alleanza per l’olio: è questo l’obiettivo di promotori e protagonisti del Premio Olio delle Sirene organizzata da Roberto Dante Cogliandro e Nino Apreda, presidente e segretario di EWS, European Workshop Sorrento. Una tavola rotonda a Villa Zagara a Sorrento ha aperto la due giorni conclusiva dell’evento ha visto protagonisti i presidenti delle IGP italiane - Fabrizio Filippi Toscana, Maria Francesca di Martino Puglia, Massimino Magliocchi Calabria, Gaetano Agostini Marche, Sabino Basso Campania, David Granieri Lazio (olio di Roma) e il delegato Igp Sicilia Giosuè Catania - insieme agli organizzatori del Premio Olio delle Sirene e ai parlamentari Annarita Patriarca e Marco Cerreto.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il Premio Olio delle Sirene a Sorrento: una alleanza strategica per il rilancio degli oli extravergini di oliva in Italia

Premio Internazionale Olio delle Sirene, Sorrento crocevia dell’extravergine tra Italia e CroaziaSorrento si prepara a diventare, il 10 e 11 aprile, la capitale mediterranea dell’olio extravergine di oliva con la II edizione del Premio...

Premio Olio delle Sirene, a Sorrento il futuro dell’extravergine italianoSarà Sorrento a ospitare, il 10 e 11 aprile 2026, il Premio Olio delle Sirene, iniziativa organizzata da European Workshop Sorrento (EWS) che mette...