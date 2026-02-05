Premio Internazionale Olio delle Sirene Sorrento crocevia dell’extravergine tra Italia e Croazia

Sorrento si prepara a ospitare, il 10 e 11 aprile, la seconda edizione del Premio Internazionale “Olio delle Sirene”. La manifestazione trasforma la città in un punto di incontro tra produttori italiani e croati, puntando a valorizzare l’olio extravergine di oliva come simbolo di cultura e tradizione mediterranea.

Sorrento si prepara a diventare, il 10 e 11 aprile, la capitale mediterranea dell’olio extravergine di oliva con la II edizione del Premio Internazionale “Olio delle Sirene”, iniziativa che rafforza il dialogo tra culture produttive di Italia e Croazia e rilancia il valore dell’olio come patrimonio alimentare, scientifico e identitario. Il Premio è realizzato con il patrocinio della Fondazione Sorrento, di Coldiretti, del Comune di Sorrento e di Oleum – Associazione Internazionale Assaggiatori di Oli di Oliva. L’edizione 2026 si caratterizza per una marcata apertura internazionale, testimoniata da una missione ufficiale degli assaggiatori in Croazia, dove, presso la Camera di Commercio, sono stati già selezionati circa 50 oli croati destinati a concorrere per un Premio Speciale dedicato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Olio delle Sirene

Una giornata dedicata a mito, archeologia e tradizione gastronomica, con l’olio extravergine protagonista, si svolgerà domenica 14 dicembre presso l’agriturismo Terre di Himera.

Ultime notizie su Olio delle Sirene

