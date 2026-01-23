Travolta dal treno in corsa Gaia muore dopo due giorni di agonia Aveva 22 anni

Il 23 gennaio 2026, nella stazione di Empoli, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una giovane di 22 anni. Travolta da un treno martedì sera, Gaia è rimasta in ospedale per due giorni prima di spegnersi. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessione sulla sicurezza nei luoghi pubblici, lasciando un senso di tristezza e sgomento nella comunità.

Empoli, 23 gennaio 2026 – Non ce l'ha fatta la 22enne travolta dal treno martedì sera alla stazione di Empoli. La giovane, a quanto appreso, si è spenta nelle scorse ore in ospedale dove era ricoverata in prognosi riservata. Si chiamava Gaia Gelsi, era volontaria alla Misericordia di Certaldo. A seguito del tremendo impatto con il convoglio aveva riportato ferite gravissime. Giovane travolta dal treno. È stata trasferita a Careggi La corsa in ospedale e i soccorsi. La disperata corsa al pronto soccorso di Empoli prima e il trasferimento all'ospedale di Careggi poi non sono stati purtroppo sufficienti ad evitare il tragico epilogo Le sue condizioni erano apparse subito disperate e dopo aver lottato per un paio di giorni il suo cuore ha cessato di battere.

