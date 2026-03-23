ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragico epilogo dopo una settimana di ricovero. Non ce l’ha fatta Silvana Zupelli, 72 anni, rimasta gravemente ferita dopo una caduta da oltre quattro metri mentre si trovava in casa. La donna è deceduta all’ospedale Civile di Brescia, dove era stata ricoverata d’urgenza e tenuta in rianimazione per diversi giorni. Il tragico epilogo è arrivato domenica 22 marzo, al termine di una settimana di lotta tra la vita e la morte. L’incidente domestico. L’incidente era avvenuto martedì mattina, poco dopo le 10. Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe sporgata per pulire i vetri, appoggiandosi a un’inferriata che avrebbe ceduto improvvisamente, facendola precipitare nel vuoto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Brescia, precipita mentre pulisce i vetri: muore dopo giorni di agonia

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