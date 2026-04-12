Precipita col parapendio durante l’atterraggio | gravissima

Una donna di 46 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata con il parapendio durante l’atterraggio. La vicenda si è svolta in una giornata di sole, che avrebbe dovuto essere all’insegna del relax e della natura. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamento.

Doveva essere una giornata di sole, da godersi all’aria aperta quella che, per una 46enne bolognese, si è invece trasformata in un incubo. La donna si era recata, nella mattinata di ieri, a Lizzano in Belvedere presso la nota struttura ’Vivere il Monte Pizzo’ asd dove si pratica parapendio, sia in singolo che in tandem. Tutto sembrava procedere nella norma: il volo della 46enne era andato bene, ma, in fase di atterraggio, qualcosa è andato storto. Erano da poco passate le 14 quando, a poca distanza dall’area del club sportivo di via Vaie di Sopra, in frazione Querciola, il parapendio su cui si trovava la 46enne è precipitato al suolo violentemente, per cause ancora da chiarire.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Precipita col parapendio durante l’atterraggio: gravissima Precipita col parapendio, trasportato d'urgenza a ParmaUna persona a bordo di un parapendio a motore è precipitata al suolo nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, schiantandosi nei pressi dello... Precipita col parapendio mentre sorvola la valleBrutta disavventura quella vissuta nel pomeriggio di ieri, martedì 7 aprile, da un 38enne impegnato in un sorvolo in parapendio nella zona di... Precipitano con il paracadute, parla l'istruttore