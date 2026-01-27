Precipita col parapendio trasportato d' urgenza a Parma

Un incidente con un parapendio a motore si è verificato nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, vicino a Mancasale. La persona a bordo è precipitata al suolo ed è stata trasportata in modo urgente all’ospedale di Parma. L’incidente ha coinvolto una zona industriale nota, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del coinvolto.

Una persona a bordo di un parapendio a motore è precipitata al suolo nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, schiantandosi nei pressi dello stabilimento principale di Max Mara, nella zona industriale di Mancasale. La vittima dell'incidente è stata portata in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sarebbero gravi. Dramma nella notte di Capodanno a Bore: auto fuori strada dopo essersi schiantata contro un palo. Tre ragazzi feriti, un 20enne in elicottero a Parma: è grave Lo sorprende di spalle mentre guarda le vetrine dei negozi e lo colpisce con un pugno, poi lo rapina: denunciato 32enne straniero "Chiara Petrolini è capace di intendere e di volere".🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Reggio Emilia

Un uomo di 50 anni di Novafeltria è rimasto ferito durante un volo in parapendio dopo aver perso il controllo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Reggio Emilia

Notizie di parapendioÈ rimasto appeso al parapendio, sospeso nel vuoto, a quota 1.900 metri, per tre ore. A portarlo in salvo, con un intervento estremamente tecnico durato sette ore, sono stati una ventina di tecnici del ... ecodibergamo.it

Turista precipita con il parapendio sulla costa di Baunei: soccorsa a Pedra LongaMomenti di grande paura questa mattina lungo la spettacolare costiera di Baunei, dove una turista di 28 anni, originaria della Repubblica Ceca, è precipitata mentre stava effettuando un volo in parape ... vistanet.it

Precipita con il parapendio sulla costa di Baunei, in salvo una turista https://www.rainews.it/tgr/sardegna/video/2026/01/donazione-di-organi-dal-dolore-alla-speranza-581a0cb6-981d-4e2f-8454-3cf91d2bbb30.htmlnxtep - facebook.com facebook