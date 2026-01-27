Precipita col parapendio trasportato d' urgenza a Parma

Un incidente con un parapendio a motore si è verificato nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, vicino a Mancasale. La persona a bordo è precipitata al suolo ed è stata trasportata in modo urgente all’ospedale di Parma. L’incidente ha coinvolto una zona industriale nota, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del coinvolto.

Una persona a bordo di un parapendio a motore è precipitata al suolo nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, schiantandosi nei pressi dello stabilimento principale di Max Mara, nella zona industriale di Mancasale. La vittima dell'incidente è stata portata in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sarebbero gravi.

