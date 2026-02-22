Incidente stradale per Matteo Biffoni Il consigliere regionale ed ex sindaco di Prato urtato da un’auto

Matteo Biffoni, consigliere regionale e ex sindaco di Prato, è stato coinvolto in un incidente stradale causato da un'auto che lo ha urtato mentre attraversava la strada a Vernio. L’automobilista ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il consigliere. Biffoni ha riportato lievi ferite e ha ricevuto assistenza sul posto. La dinamica dell’incidente ha attirato l’attenzione di residenti e passanti presenti nel momento. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la situazione.

Vernio (Prato), 22 febbraio 2026 – Brutta disavventura per l'ex sindaco di Prato, e attuale consigliere regionale eletto nelle fila del Partito Democratico, Matteo Biffoni. L'esponente politico del centrosinistra era a Verno, dove si trovava per partecipare alla tradizionale festa della Polenta, quando è rimasto vittima di un incidente stradale. In base a quanto appreso, Biffoni si trovava a bordo del suo scooter quando è stato urtato da un'auto che procedeva in retromarcia. Biffoni è finito a terra ed ha riportato una forte contusione al polso. Sul posto polizia locale e ambulanza per prestare lui i primi soccorsi.

