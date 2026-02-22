Incidente stradale per Matteo Biffoni Il consigliere regionale ed ex sindaco di Prato urtato da un’auto

Matteo Biffoni, consigliere regionale e ex sindaco di Prato, è stato coinvolto in un incidente stradale causato da un'auto che lo ha urtato mentre attraversava la strada a Vernio. L’automobilista ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il consigliere. Biffoni ha riportato lievi ferite e ha ricevuto assistenza sul posto. La dinamica dell’incidente ha attirato l’attenzione di residenti e passanti presenti nel momento. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la situazione.

© Lanazione.it - Incidente stradale per Matteo Biffoni. Il consigliere regionale (ed ex sindaco di Prato) urtato da un’auto

Vernio (Prato), 22 febbraio 2026 – Brutta disavventura per l’ex sindaco di Prato, e attuale consigliere regionale eletto nelle fila del Partito Democratico, Matteo Biffoni. L’esponente politico del centrosinistra era a Verno, dove si trovava per partecipare alla tradizionale festa della Polenta, quando è rimasto vittima di un incidente stradale. In base a quanto appreso, Biffoni si trovava a bordo del suo scooter quando è stato urtato da un’auto che procedeva in retromarcia. Biffoni è finito a terra ed ha riportato una forte contusione al polso. Sul posto polizia locale e ambulanza per prestare lui i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it Pd, colpo di scena a Prato. Furfaro lancia Biffoni: “Per me è il candidato a sindaco”A poche ore dall’assemblea provinciale per scegliere il nuovo segretario del Pd di Prato, la situazione si complica. Elezioni comunali a Prato, Biffoni: “Per mia candidatura a sindaco mi piacerebbe essere coinvolto”Il sindaco di Prato, Biffoni, apre a una possibile ricandidatura. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incidente a Stiava, il dolore di Matteo Barsi per la morte di Duccio Sargentini: Non sono riuscito a salvarlo; Incidente via Fiorentini, Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale; Grave incidente sull'A1: auto distrutte e quattro feriti (uno molto grave); Terribile incidente in montagna in Georgia: il giovane torinese Pietro Ballarini morto per una caduta mentre sciava. Auto fuori controllo abbatte e danneggia la statua dedicata a Matteo ValentiE’ stato un incidente stradale e non un atto vandalico a causare sul Lungo Canale est il grave danneggiamento della statua in bronzo dedicata a Matteo Valenti, il giovane che morì in un incidente sul ... lanazione.it Il consigliere regionale del Pd Matteo Biffoni ha presentato una interrogazione urgente alla giunta affinché faccia luce sulla questione e solleciti la sua soluzione: "Troppi disagi e problemi per un’infrastruttura essenziale per la mobilità dell’area metropolitan - facebook.com facebook