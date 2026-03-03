A Scerni tornano i Ciammaiche Days | lumache sapori della transumanza e profumi della cucina tipica scernese

A Scerni il 19 e 20 marzo 2026 si svolgono i “Ciammaiche Days”, giunta alla terza edizione. L’evento propone piatti a base di lumache, specialità legate alla tradizione della transumanza e profumi della cucina locale. La manifestazione richiama visitatori e appassionati di gastronomia dalla zona, offrendo un’occasione per scoprire le ricette tipiche e i sapori della comunità scernese.

Giovedì 19 e venerdì 20 marzo 2026, Scerni torna a essere la capitale del gusto con la terza edizione dei "Ciammaiche Days". L'evento, nato dalla stretta collaborazione tra l'amministrazione comunale, i ristoratori locali e la Dmc Costa dei Trabocchi, punta a valorizzare uno dei simboli più autentici della gastronomia scernese: le lumache di terra (le "ciammaiche"). I "Ciammaiche Days" non rappresentano solo un appuntamento culinario, ma un vero viaggio sensoriale tra i sapori della transumanza e i profumi della cucina tipica.