Pianta caduta sulla strada statale della Valle Anzasca intervento dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada statale 549 della Valle Anzasca a causa di una pianta caduta sulla carreggiata. L'intervento mirava a mettere in sicurezza l’area e rimuovere l’ostacolo per garantire la circolazione. Nessun ferito è stato segnalato. La situazione è stata risolta senza ulteriori complicazioni.

