Allarme povertà in Italia Sempre più persone in difficoltà

La povertà cresce in Italia e diventa un problema sempre più radicato. Secondo il nuovo rapporto di Alleanza contro la Povertà, molte famiglie si trovano in difficoltà e fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. La situazione si fa sempre più difficile, e i rischi di esclusione aumentano di giorno in giorno.

La povertà in Italia è «un fenomeno strutturale». L’allarme sulla situazione nel nostro Paese alla presentazione del nuovo rapporto di Alleanza contro la Povertà. Colpita una fascia sempre più estesa e trasversale della popolazione. Servizio di Caterina Dall’Olio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Allarme povertà in Italia. Sempre più persone in difficoltà Approfondimenti su Povertà Italia Povertà sanitaria, sempre più famiglie in difficoltà Rapporto sulle povertà, oltre 6700 persone seguite dalla Caritas: aumentano i lavoratori in difficoltà Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Allarme povertà in Italia. Sempre più persone in difficoltà Ultime notizie su Povertà Italia Argomenti discussi: Rincari alimentari 2026: Confeuro lancia l'allarme povertà in Italia; Gli italiani sempre più poveri: a rischio una famiglia su cinque; Quasi una famiglia italiana su cinque a rischio povertà; Aggressioni e truffe a Firenze, l'allarme Cgil e Spi Cgil: Le politiche che generano povertà alimentano l’insicurezza. Povertà: Russo (Alleanza), in Italia è un problema strutturale, trasversale, complesso e pluraleLa povertà in Italia non è un’emergenza, ma un problema strutturale, trasversale, complesso e plurale, che i dati Istat non bastano a fotografare. Lo ha sottolineato oggi Antonio Russo, portavoce na ... agensir.it La povertà normalizzata del 20% della popolazione italianaPresentato il rapporto dell'Alleanza contro la povertà in Italia: Accanto alle famiglie ufficialmente classificate come povere (10,9% nel 2024), emerge un’area ampia e strutturalmente fragile di famig ... vita.it Allarme povertà sanitaria, sempre più persone a Palermo non hanno i soldi per comprare i farmaci x.com Allarme povertà sanitaria. I 37 centri caritatevoli segnalano che è raddoppiata la richiesta di assistenza che ora riguarda anche i pazienti oncologici e quelli terminali facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.