Allarme povertà in Italia Sempre più persone in difficoltà

La povertà cresce in Italia e diventa un problema sempre più radicato. Secondo il nuovo rapporto di Alleanza contro la Povertà, molte famiglie si trovano in difficoltà e fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. La situazione si fa sempre più difficile, e i rischi di esclusione aumentano di giorno in giorno.

La povertà in Italia è «un fenomeno strutturale». L'allarme sulla situazione nel nostro Paese alla presentazione del nuovo rapporto di Alleanza contro la Povertà. Colpita una fascia sempre più estesa e trasversale della popolazione. Servizio di Caterina Dall'Olio

© Tv2000.it - Allarme povertà in Italia. Sempre più persone in difficoltà

