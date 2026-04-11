Secondo dati recenti, circa 5,3 milioni di italiani vivono in condizioni di povertà energetica, con 2,4 milioni di famiglie che incontrano difficoltà nel coprire i costi per l’energia elettrica e il riscaldamento. Questi numeri evidenziano una diffusione significativa di disagio legato alle spese energetiche, coinvolgendo un’ampia parte della popolazione. La situazione riguarda diverse regioni e fasce di reddito, senza distinzione di età o livello socio-economico.

La povertà energetica riguarda circa 5,3 milioni di italiani, pari a 2,4 milioni di famiglie che faticano a sostenere le spese essenziali per l'energia elettrica e il riscaldamento. La stima è dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia) su fonti Istat e Oipe, che non include i costi per l'acquisto dei carburanti per auto e moto. Le situazioni più difficili si concentrano soprattutto nel Sud, in particolare in Puglia, dove sono oltre 302.500 le famiglie in difficoltà, per un totale di quasi 700.000 persone, pari a 18 nuclei su 100. Segue la Calabria, con più di 143.400 famiglie (oltre 318.000 persone) e il Molise, con 22.650 famiglie (quasi 49. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cgia, 5,3 milioni di italiani in povertà energetica

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