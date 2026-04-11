Cgia 5,3 milioni di italiani in povertà energetica
Secondo dati recenti, circa 5,3 milioni di italiani vivono in condizioni di povertà energetica, con 2,4 milioni di famiglie che incontrano difficoltà nel coprire i costi per l’energia elettrica e il riscaldamento. Questi numeri evidenziano una diffusione significativa di disagio legato alle spese energetiche, coinvolgendo un’ampia parte della popolazione. La situazione riguarda diverse regioni e fasce di reddito, senza distinzione di età o livello socio-economico.
La povertà energetica riguarda circa 5,3 milioni di italiani, pari a 2,4 milioni di famiglie che faticano a sostenere le spese essenziali per l'energia elettrica e il riscaldamento. La stima è dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia) su fonti Istat e Oipe, che non include i costi per l'acquisto dei carburanti per auto e moto. Le situazioni più difficili si concentrano soprattutto nel Sud, in particolare in Puglia, dove sono oltre 302.500 le famiglie in difficoltà, per un totale di quasi 700.000 persone, pari a 18 nuclei su 100. Segue la Calabria, con più di 143.400 famiglie (oltre 318.000 persone) e il Molise, con 22.650 famiglie (quasi 49. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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