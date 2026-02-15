Con il Porto Sant’Elpidio La Vigor mastica amaro È raggiunta nel finale

La Vigor si ferma sul pari contro il Porto Sant’Elpidio, dopo aver subito il gol del pareggio negli ultimi minuti. La partita, giocata sul campo di casa, si è conclusa 1-1, lasciando i giocatori del team con un senso di delusione. Durante il secondo tempo, la squadra ha tentato di controllare il risultato, ma gli avversari hanno trovato il modo di pareggiare al 88’.

VIGOR 1 PORTO SANT’ELPIDIO 1 VIGOR: Cingolani D., Rossini, Merelli, Giuggioloni, Postacchini, Cingolani, Andreani, Marcantoni, Ribichini, Cicconetti, Mancini. All. Menghini. PORTO SANT’ELPIDIO: Luccerini, Donzelli, Del Rosso, Vallasciani T., Luciani, Cerquozzi, Macchini, Capiato, Ioele, Venturim, Amici. All. Mengoni. Arbitro: Ballarò di Pesaro. Reti: 17’ Marcantoni, 38’st Ioele. La Vigor mastica amaro perché pareggia una partita che ai punti avrebbe meritato di vincere per quanto fatto vedere contro il Porto Sant’Elpidio. La squadra di Menghini si rende pericolosa due volte con Cicconetti fino a quando Marcantoni (17’) sfrutta nel migliore dei modi una palla messa al centro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Con il Porto Sant’Elpidio. La Vigor mastica amaro. È raggiunta nel finale Botta e risposta. Settempeda avanti con Montanari. Il Porto Sant’Elpidio subito in gol Nella partita tra Settempeda e Porto Sant’Elpidio, la squadra di Settempeda si mantiene in vantaggio grazie a una rete di Montanari. Porto Sant’Elpidio: nelle scuole arriva il progetto “PappaFish” con pesce fresco e attività educative A partire da febbraio, le scuole di Porto Sant’Elpidio introdurranno il progetto “PappaFish”, finanziato dalla Regione Marche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: PROMOZIONE. La Vigor Montecosaro coglie un punto con il Porto Sant'Elpidio; Giro del mondo nelle vie del centro a Porto Sant'Elpidio. Carnevale, città pronta al pienone con il grande corteo di carri e maschere; Porto Sant’Elpidio, la resistenza culturale passa per la pasticceria: il caso La Petite; Porto Sant’Elpidio, Radio MacBeth con Roberto Marinelli: al teatro delle Api il 7 Febbraio tra Orwell e Shakespeare. Basket C, Angels vincenti con il Porto Sant'Elpidio (80-72)Nella ripresa la squadra di Tassinari allunga riuscendo a mantenere il vanatggio dino alla fine. Macaru top score del match ... altarimini.it BioTre Porto Sant’Elpidio-Sutor Montegranaro: il derby sorride ai veregrensiSERIE C - Sul parquet di Porto Sant'Elpidio, domenica scorsa, il blitz della compagine di Montegranaro, al suono della sirena a prelevare l'intera posta in palio con il punteggio di 47-70 ... cronachefermane.it Tra porto e Sant’Elia spazi a disposizione del pubblico per vedere le regate CONTENUTO PREMIUM facebook