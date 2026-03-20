Domenica alle 18, il Taranto affronta Aversa in una sfida di playoff che potrebbe determinare il destino della stagione. I rossoblù sono impegnati nella prima delle due partite decisive che chiuderanno il campionato, con l’obiettivo di ottenere punti importanti in vista della post-season. La partita si gioca sul campo avversario, in una sfida che si preannuncia intensa.

Tarantini Time Quotidiano Domenica alle ore 18 i rossoblù saranno impegnati ad Aversa per la prima delle due sfide che delineeranno il finale di stagione. Un appuntamento decisivo che arriva al termine di un periodo particolarmente intenso per entrambe le formazioni. Sia Taranto che Aversa sono reduci da una settimana ricca di impegni, culminata mercoledì sera con due tie-break combattuti: gli ionici contro Pineto e i campani contro Catania. Un dispendio significativo di energie fisiche e mentali che potrebbe incidere sulla gara, ma che testimonia l’equilibrio e la competitività della fase finale del campionato. In palio ci sono tre punti fondamentali in ottica playoff. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sfida playoff ad Aversa, Taranto cerca punti decisivi per la post-season

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