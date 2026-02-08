Sfida d’alta classifica Trodica la gara contro il K Sport è uno scontro diretto da vincere

La partita tra Trodica e K Sport si avvicina e si preannuncia come uno scontro diretto decisivo per la classifica. L’allenatore del Trodica, Roberto Buratti, ha chiarito che non ci sono alternative: vincere è l’unica opzione per restare in corsa. Il calcio d’inizio è previsto per le 15 e la squadra di casa si prepara a dare il massimo contro la seconda forza dell’Eccellenza.

"C’è da battere il K Sport, è uno spareggio e non abbiamo alternative". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, parla del match interno contro la seconda forza dell’ Eccellenza, calcio d’inizio alle 15. "Il match – spiega – ci dirà se possiamo puntare al salto diretto o se dovremo seguire altre strade". È l’ennesimo scontro diretto. "Finora abbiamo risposto sempre presenti come atteggiamento, impegno e con l’aiuto del pubblico potremo avere quell’indispensabile aiuto". È una gara da vincere per non ripiegare su altri obiettivi. "Coi 3 punti saremmo lassù e avremmo cancellato lo stop di Tolentino, altrimenti dovremo iniziare a programmare i playoff". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sfida d’alta classifica. "Trodica, la gara contro il K Sport è uno scontro diretto da vincere» Approfondimenti su Trodica K Sport Sfida d’alta classifica. "Trodica, gara fondamentale con il K Sport» Domenica il Trodica affronta una partita importante contro il K Sport, seconda in classifica. Calcio a 5, al Pala Marabini uno scontro di alta classifica: Forlì in emergenza contro il Parma Questa sera al Pala Marabini di Forlì si gioca una partita importante tra Forlì e Parma, due squadre in testa alla classifica di Serie C1 Emilia-Romagna. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Trodica K Sport Argomenti discussi: Per il Lecco C5 sfida di alta classifica con il Maccan Prata; Sfida d’alta classifica al Pala Santa Maria; FalkGalileo-Rubierese, domenica la sfida d'alta classifica al Campioli. Mister Genitoni: Sarà senz'altro una bella partita; Rainbow-Lavagna è una sfida d’alta classifica. Rainbow-Lavagna è una sfida d’alta classificaTante gare interessanti nei campionati di volley. In B maschile la Npsg torna in campo a Mondovì. D femminile, Vdm insegue la capolista . lanazione.it Sfida d’alta classifica. Trodica, gara fondamentale con il K Sport»Sarà una partita fondamentale contro il K Sport, ma non decisiva. Roberto Buratti, allenatore del Trodica, parla della ... msn.com Olympic Salerno, sfida dall’alta posta in palio con la Fidelis Agro. Il vivaio punta sui progressi dell’Under 14 - https://www.zonacalciofaidate.it/p=612496 facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.