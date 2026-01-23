Forlì si avvicina sempre più alla zona calda della classifica, con il margine di errore che si riduce a soli cinque punti. La recente sconfitta contro la Sambenedettese ha sollevato preoccupazioni tra i tifosi, soprattutto in considerazione dell’infortunio di Petrelli e delle prestazioni altalenanti. Dopo un buon periodo, il team deve ora ritrovare compattezza e determinazione per evitare di rischiare la permanenza in una posizione delicata.

La spia rossa in casa Forlì ha iniziato a lampeggiare con insistenza. La sconfitta di domenica scorsa, subita dal Forlì allo stadio Morgagni per mano della Sambenedettese (0-2) preoccupa i tifosi biancorossi: non solo per l’infortunio al bomber Elia Petrelli (un mese di stop), ma anche per il passo indietro dopo il pareggio a Ravenna e il buon 1-2 contro la capolista Arezzo, al netto di alcune decisioni arbitrali non certo favorevoli. La sensazione è che quando i biancorossi sono chiamati a ‘far la partita’ alla ricerca della vittoria, le squadre avversarie trovino con una certa facilità la via della porta di Martelli sfruttando gli spazi concessi dall’undici di mister Miramari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, il margine d’errore s’è ristretto. Ora la zona calda dista solo 5 punti

Leggi anche: Il Forlì ad Ascoli non avrà margine di errore, mister Miramari: "Servirà coraggio"

Cittadella al tappeto senza appello contro l'Alcione, ora il 2°posto dista sette puntiIl Cittadella subisce una sconfitta pesante contro l’Alcione, segnando il sesto ko stagionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Capitale della Cultura 2028, è ufficiale: Forlì entra nella top ten delle finaliste; Pallacanestro Serie A2- Arriva uno stop per Torino Basket: sconfitta a Forlì; Forlì-Samb 0-2: pagella e commento tecnico; Forlì e Cesena nelle 10 finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Ecco le rivali.

Forlì, il margine d’errore s’è ristretto. Ora la zona calda dista solo 5 puntiIn prospettiva, però, i biancorossi avranno in casa nel girone di ritorno ben quattro scontri diretti: Pontedera (12 febbraio), Torres (28 febbraio), Livorno (8 marzo) e Perugia (26 aprile, ultima di ... sport.quotidiano.net

Forlì, operazione fuga dai playout. Ora tre partite chiave consecutiveDomani trasferta a Milano, poi Cento in casa, infine viaggio a Pistoia: in 15 giorni in palio una fetta di salvezza ... ilrestodelcarlino.it

MULTE, IL 2025 DELLA POLIZIA LOCALE DI FORLI' - I varchi elettronici non perdonano: quasi 2.000 sanzioni per veicoli non revisionati, ma crescono anche i passaggi col rosso e le violazioni dei monopattini. Bartolini: "Telecamere fondamentali anche per le - facebook.com facebook