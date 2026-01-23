Forlì il margine d’errore s’è ristretto Ora la zona calda dista solo 5 punti

Forlì si avvicina sempre più alla zona calda della classifica, con il margine di errore che si riduce a soli cinque punti. La recente sconfitta contro la Sambenedettese ha sollevato preoccupazioni tra i tifosi, soprattutto in considerazione dell’infortunio di Petrelli e delle prestazioni altalenanti. Dopo un buon periodo, il team deve ora ritrovare compattezza e determinazione per evitare di rischiare la permanenza in una posizione delicata.

La spia rossa in casa Forlì ha iniziato a lampeggiare con insistenza. La sconfitta di domenica scorsa, subita dal Forlì allo stadio Morgagni per mano della Sambenedettese (0-2) preoccupa i tifosi biancorossi: non solo per l’infortunio al bomber Elia Petrelli (un mese di stop), ma anche per il passo indietro dopo il pareggio a Ravenna e il buon 1-2 contro la capolista Arezzo, al netto di alcune decisioni arbitrali non certo favorevoli. La sensazione è che quando i biancorossi sono chiamati a ‘far la partita’ alla ricerca della vittoria, le squadre avversarie trovino con una certa facilità la via della porta di Martelli sfruttando gli spazi concessi dall’undici di mister Miramari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

