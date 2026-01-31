Due valanghe in un pomeriggio | diversi escursionisti coinvolti

Venerdì 30 gennaio, il Trentino ha vissuto un pomeriggio di paura. Due valanghe si sono staccate in poche ore, coinvolgendo diversi scialpinisti. Gli operatori del Soccorso alpino sono subito intervenuti per soccorrere chi si è trovato sotto la neve. La zona è stata subito messa in sicurezza, ma la paura tra gli appassionati di montagna resta alta.

Secondo le prime ricostruzioni la seconda slavina potrebbe essere stata provocata proprio da chi ha chiesto aiuto. Immediato l’intervento del Soccorso alpino e speleologico Trentino e dell’elisoccorso. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito La chiamata alla Centrale unica di emergenza è arrivata attorno alle 13.15 da parte di un membro della comitiva. Gli operatori del 112 hanno allertato il Soccorso alpino e speleologico di Vermiglio e richiesto l’intervento dell’elicottero. Grazie al pronto intervento di autosoccorso da parte degli scialpinisti non è stato necessario avviare le operazioni. La seconda slavina, invece, è capitata attorno alle 15.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Nelle ultime ore, Piemonte e Veneto sono stati interessati da quattro valanghe che hanno causato tre decessi e numerosi feriti.

Una valanga di grandi dimensioni si è verificata in alta valle Maira, nel comune di Acceglio, nella zona del bivacco Bonelli, a circa 2.

