Polli con buchi nel corpo beccati da altri animali l’inchiesta di Report | Vittime di cannibalismo
Un servizio di Report ha approfondito le condizioni di un allevamento di polli riproduttori, evidenziando numerosi problemi igienici e abusi. Durante le riprese, sono stati documentati casi di polli con buchi nel corpo, causati da comportamenti cannibalistici tra gli animali. L’inchiesta si concentra sulle pratiche di gestione e sulle criticità legate alla cura degli animali in questa struttura.
Una nuova inchiesta di Report mostra abusi e gravi carenze igieniche e di cura in un allevamento di polli riproduttori, spesso vittime anche di episodi di cannibalismo. Le immagini che verranno mandate in onda domenica 12 aprile sono state ottenute dall'associazione Essere Animali.🔗 Leggi su Fanpage.it
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