Polli con buchi nel corpo beccati da altri animali l’inchiesta di Report | Vittime di cannibalismo

Un servizio di Report ha approfondito le condizioni di un allevamento di polli riproduttori, evidenziando numerosi problemi igienici e abusi. Durante le riprese, sono stati documentati casi di polli con buchi nel corpo, causati da comportamenti cannibalistici tra gli animali. L’inchiesta si concentra sulle pratiche di gestione e sulle criticità legate alla cura degli animali in questa struttura.