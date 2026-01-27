Odori molesti dagli allevamenti di polli slitta a marzo il processo a Fileni | saranno sentiti i primi testimoni

In attesa dell’udienza del 17 marzo, il processo a carico di Giovanni Fileni, imprenditore della Vallesina, è stato rinviato. Verranno ascoltati i primi testimoni in relazione agli odori molesti provenienti dagli allevamenti di polli di Jesi e Monte Roberto. La vicenda evidenzia le questioni ambientali e di salute pubblica legate alle attività avicole nella zona.

La giudice riunirà quattro fascicoli a carico dell'imprenditore della Vallesina. Spunta un quinto procedimento per violazioni del codice ambientale. La difesa: "Faremo emergere la verità" ANCONA - Per sentire i primi testimoni bisognerà attendere l'udienza del 17 marzo. Slitta il processo a carico di Giovanni Fileni, 86 anni, imprenditore della Vallesina proprietario e legale rappresentante di società avicole che operano negli allevamenti di polli collocati a Jesi e Monte Roberto. Questa mattina doveva aprirsi il dibattimento dove Fileni è imputato per getto pericoloso di cose, in relazione a molestie odorose scaturite dagli stabilimenti di Ponte Pio, Ripa Bianca, Cannuccia e Monte Roberto, ma la giudice Giulia Casiello ha proceduto a riunire i quattro fascicoli per connessione oggettiva, uno per ogni stabilimento oggetto di accuse.

