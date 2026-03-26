Basket femminile la Polisportiva Galli centra la terza vittoria consecutiva | 82-69 contro la Virtus Cagliari

La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva in Serie A2 Femminile, battendo la Virtus Cagliari con il punteggio di 82-69. La partita si è disputata il 26 marzo 2026 ad Arezzo, confermando il buon momento della squadra nel campionato.

Arezzo, 26 marzo 2026 – La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno continua la sua corsa positiva in Serie A2 Femminile. Nel recupero della 23ª giornata del Girone A, le valdarnesi hanno superato per 82-69 la Virtus Cagliari, centrando così la terza vittoria consecutiva. Dopo un avvio difficile, la squadra guidata da coach Franchini ha lentamente recuperato terreno sulle sarde, chiudendo in parità sia il primo periodo (23-23) che il secondo (44-44). È stato nel secondo tempo, e in particolare nell’ultimo quarto, che le valdarnesi hanno innestato le marce alte, allontanando le ospiti grazie a una difesa sempre più efficace e al contributo di sei giocatrici in doppia cifra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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