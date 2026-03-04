Sacchi sul derby tra Milan e Inter | La squadra di Chivu si è risparmiata contro il Como Per lo Scudetto…

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Sacchi ha commentato il prossimo derby tra Milan e Inter, sottolineando che la squadra di Chivu si è risparmiata durante la partita contro il Como. La gara tra le due squadre si avvicina e l’attenzione rimane alta, anche in vista della corsa allo Scudetto. Sacchi ha espresso il suo punto di vista a pochi giorni dall’evento.

