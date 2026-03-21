a2 femminile la leader matelica di scena a bolzano

La squadra femminile A2, con la leader Halley Thunder, scenderà in campo oggi alle 18 a Bolzano, due settimane dopo l’ultimo incontro. La partita coinvolge la squadra di Matelica, che si prepara a sfidare l’avversario in questa nuova occasione. L’evento si svolge nella città di Bolzano, con le atlete pronte a scendere in campo.

A distanza di due settimane dall’ultimo incontro, la leader Halley Thunder torna in campo oggi alle 18.30, in casa dell’ Alperia Bolzano: un avversario che occupa il terzo posto con 26 punti a pari merito con Umbertide. Quella altoatesina è una delle tre squadre che finora è riuscita a battere Matelica, trascinata dalla lunga Alessia Egwoh che segnò 24 punti con 12 rimbalzi. "Ci aspetta – dice coach Alberto Matassini – una delle trasferte più impegnative del campionato sia per una questione chilometrica sia per il valore dell’avversaria. Siamo consapevoli che dovremo vincere due delle ultime quattro gare di regular season per garantirci il primo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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