Basket femminile | le doriche avevano iniziato bene ma sono calate alla distanza contro un’avversaria più forte Ancona si arrende al Bolzano e dà l’addio alla A2

Nel campionato di basket femminile, la squadra di Ancona ha iniziato il match con ritmo positivo, ma nel corso della partita ha subito un calo che ha permesso all’avversaria di prendere il sopravvento. La sfida si è conclusa con una vittoria per Bolzano, che ha imposto un risultato di 69-53. Tra le giocatrici più in evidenza ci sono state Nardoni, con 15 punti, e Mbaye, con 12.

mooneygo ancona 53 alperia bolzano 69 MOONEY GO: Nardoni 15, Bremaud 11, Pierdicca 2, Mbaye 12, Fiorotto 9; Dell’Olio 4, Cotelessa, Milani, Troiano ne, Torelli ne. All. Piccionne ALPERIA BOLZANO: Cecili 12, Schwienbacher 12, Tau 1, Koleva 20, Egwoh 7; Malintoppi 13, Gualtieri 2, Bonato, Zaman, Toffolo 2, Kob. All. Romano Arbitri: Faro di Tivoli e Coda di Roma Parziali: 18-15 27-39 42-54 53-69 Nulla da fare per la MooneyGo Ancona che si arrende al PalaScherma a una Alperia Bolzano più forte e dice addio alla serie A2, indipendentemente dal risultato della diretta concorrente Vicenza impegnata col Rovigo: finisce 53-69, ospiti sempre avanti dal secondo quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket femminile: le doriche avevano iniziato bene, ma sono calate alla distanza contro un’avversaria più forte. Ancona si arrende al Bolzano e dà l’addio alla A2 Articoli correlati Leggi anche: Massima allerta alla stazione ma le aggressioni sono calate Leggi anche: Roland Fischnaller si arrende: “Evidentemente le Olimpiadi sono un ostacolo più forte di me” Basket, B Femminile: Canegrate, che fatica! Parla Silvia Bonadeo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Basket femminile Argomenti discussi: Commento all'articolo Basket serie A2 femminile con un ko le doriche sarebbero retrocesse matematicamente Ancona vince e accende la speranza; Basket femminile: le doriche avevano iniziato bene, ma sono calate alla distanza contro un’avversaria più forte. Ancona si arrende al Bolzano e dà l’addio alla A2. Basket serie A2 femminile: con un ko le doriche sarebbero retrocesse matematicamente. Ancona vince e accende la speranzaas vicenza 47 mooneygo ancona 60 AS : Degiovanni 9, Peserico 4, Fusari 6, Nori 10, Kantzy 14, Bianchi, Aghedo ne, Fontana, Cavazzuti ... msn.com