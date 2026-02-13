Volontariato e borghi | il CSV Cosenza punta a rivitalizzare le comunità con il progetto Semi di comunità

Il Centro Servizi per il Volontariato di Cosenza ha avviato il progetto “Semi di comunità” per coinvolgere i volontari e rivitalizzare i piccoli borghi della provincia, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra cittadini e promuovere nuove iniziative di aggregazione.

“Semi di comunità”: il CSV Cosenza scommette sul volontariato per rivitalizzare i piccoli borghi. Cosenza, 13 febbraio 2026 – Il Centro Servizi per il Volontariato di Cosenza lancia “Semi di comunità”, un’iniziativa ambiziosa per contrastare il declino della partecipazione civica nei piccoli comuni della provincia. Il progetto mira a sostenere la nascita e il rafforzamento di associazioni locali, offrendo strumenti e supporto per rispondere concretamente alle esigenze delle comunità. Un tessuto sociale fragile: la sfida dei piccoli comuni. La provincia di Cosenza, come molte aree dell’Italia interna, affronta una crescente difficoltà nel mantenere vivo l’impegno civico, soprattutto nei comuni più piccoli e periferici.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su volontariato borghi Volontariato e terzo settore possono rigenerare le comunità e i legami sociali Il volontariato e il terzo settore svolgono un ruolo importante nel rafforzare le comunità e i legami sociali. ’Volontariato accogliente’ con Csv. Una decina di operatori al lavoro Nella sala consigliare di Portomaggiore si è tenuta la presentazione del progetto Ultime notizie su volontariato borghi Argomenti discussi: Decoro urbano Ora la pulizia tocca ai volontari; Acireale, volontari a Santa Tecla per sgomberare le case danneggiate dal maltempo; Patagonia in fiamme: crisi climatica, monocolture e tagli alla prevenzione; Olimpiadi 2026, Protezione civile Trento: Col polo di Predazzo grande sostegno ai volontari. Mondo del volontariato in lutto per Mario di MaioGià consigliere comunale, è sempre stato attivo nel sociale: oltre a fondare il gruppo dei volontari, aveva dato un contributo importante alla nascita della sezione locale dell’Associazione nazionale ... laprovinciacr.it Il volontariato produce responsabilità e democrazia. Difendiamolo dalle derive mercatiste«Occorre avere consapevolezza di quali siano i rischi che corre la società se si continua a svalorizzare il volontariato nella sua funzione politica a seguito dei processi di professionalizzazione e ... vita.it La Misericordia del Borgo, storica realtà di volontariato della città, aggiunge un prestigioso traguardo al proprio lungo percorso di servizio partecipando alle Olimpiadi in corso - facebook.com facebook