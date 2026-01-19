Dopo il violento temporale salvata e restaurata una storica ceramica di Mastro Lupo
Dopo un temporale intenso, è stata salvata e restaurata una storica ceramica di Mastro Lupo, artista nato a Predappio. Benito Partisani, conosciuto come Mastro Lupo, è stato pittore, scultore e ceramista, e le sue opere sono parte integrante del patrimonio artistico locale. Nato 120 anni fa, ha contribuito con le sue creazioni a valorizzare la cultura e l’identità della sua comunità, lasciando un’eredità duratura nel territorio.
120 anni fa nasceva a Predappio Benito Partisani, in arte Mastro Lupo, pittore, scultore e ceramista che ha lasciato moltissime opere nel suo paese natale. Tra le tante, c’è la composizione in ceramica che orna l’ingresso della tabaccheria centrale, all’angolo tra viale Matteotti e via Mazzini.🔗 Leggi su Forlitoday.it
