Oggi pomeriggio, i vigili del fuoco hanno trovato un cadavere carbonizzato nel bosco di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia. La scoperta è avvenuta durante un intervento nel territorio, senza ulteriori dettagli sulla vittima o sulle cause dell’incendio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e per identificare eventuali responsabili.

PISTOIA – Scoperta choc dei vigili del fuoco oggi pomeriggio, 12 aprile 2026, in provincia di Pistoia. Chiamati per un incendio, hanno rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo, 68 anni, probabilmente residente non lontano dal luogo dell’intervento, in una zona boschiva di via delle Capanne di Sotto, località Prataccio nel comune di San Marcello Piteglio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e i sanitari della Misericordia. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un incidente, forse l’uomo stava cercando di spegnere le fiamme da solo. Il magistrato ha comunque disposto l’autopsia. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pistoia: cadavere carbonizzato nel bosco di San Marcello Piteglio

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