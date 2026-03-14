Nella periferia di Pozzuoli, in via Cuma, è stato trovato il corpo di una donna di 65 anni all’interno della sua abitazione. La scena mostrava il corpo parzialmente carbonizzato. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulla situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il cadavere di una donna di 65 anni è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in via Cuma, alla periferia di Pozzuoli. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia e i i vigili del fuoco. Al momento la dinamica del fatto non è stata ancora ricostruita. Il marito della vittima era all’esterno della casa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cadavere di una donna carbonizzato in casa nel Napoletano

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