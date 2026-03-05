a san marcello piteglio e valmontone nuovi istituti grazie a fondi pnrr

Questa settimana il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato un video racconto dedicato alle scuole costruite con i fondi del Pnrr a Valmontone, in provincia di Roma, e a San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia. Le due strutture sono state realizzate recentemente grazie a questo finanziamento. La presentazione evidenzia i nuovi istituti scolastici nelle rispettive località.

San Marcello Piteglio (Pistoia), 5 marzo 2026 - Questa settimana è dedicato alle scuole realizzate con i fondi del Pnrr a Valmontone (Roma) e a San Marcello Piteglio (Pistoia) il video racconto del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Si tratta, si spiega in una nota, di edifici moderni, sicuri e sostenibili, progettati per offrire ambienti luminosi, laboratori innovativi e spazi a misura di studentesse, studenti e comunità. A Valmontone è stata inaugurata la scuola primaria 'Padre Pio da Pietrelcina', sicura e accogliente, realizzata grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La struttura si distingue per ampie aule luminose, laboratori attrezzati e spazi progettati per favorire la didattica per ambienti, positiva sia per gli studenti che per i docenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

