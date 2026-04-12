Piove di Sacco | il bosco che celebra il coraggio degli scout

A Piove di Sacco, il consiglio comunale ha approvato l’intitolazione del Bosco di Pianura in via Keplero, nella zona di Tognana, al gruppo scout delle Aquile Randagie. La decisione è stata presa per rendere omaggio all’attività svolta dal gruppo e si inserisce in un provvedimento più ampio, che coinvolge l’intitolazione di luoghi pubblici. La delibera è stata adottata dalla Giunta comunale.

La Giunta comunale di Piove di Sacco ha deliberato l’intitolazione del Bosco di Pianura, situato in via Keplero nella zona di Tognana, al gruppo scout delle Aquile Randagie. La scelta, avanzata dai gruppi Agesci Piove di Sacco 1 e Agesci Piove di Sacco 2, celebra una realtà che durante il ventennio fascista mantenne operativa la pratica dello scoutismo in clandestinità, salvando oltre duemila persone tra perseguitati, ebrei, antifascisti e prigionieri alleati grazie all’Organizzazione scout cattolica di assistenza ai ricercati dopo l’8 settembre 1943. Memoria storica e rigenerazione ambientale tra i margini della città. Il bosco oggetto dell’omaggio non rappresenta un nucleo forestale antico, ma è il frutto tangibile di un progetto di riforestazione volto a ricostituire i corridoi ecologici tipici della pianura veneta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piove di Sacco: il bosco che celebra il coraggio degli scout "Chronicae", a Piove di Sacco il festival internazionale del romanzo storicoAppuntamento a Piove di Sacco (Padova) dal 16 al 19 aprile 2026 per la XII edizione del Festival Internazionale del Romanzo Storico. Il miracolo di Piove di Sacco: la voce della Madonna ferma una sfida all’ultimo sangueL’intervento della Madonna delle Grazie di Piove di Sacco di cui oggi 6 marzo si fa memoria, fermò un duello fratricida che rischiava di consumarsi...