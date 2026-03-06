Il miracolo di Piove di Sacco | la voce della Madonna ferma una sfida all’ultimo sangue

Il 6 marzo si ricorda l’intervento della Madonna delle Grazie di Piove di Sacco, che fermò un duello tra due fratelli per un quadro della Vergine. La vicenda coinvolgeva due uomini pronti a sfidarsi fino all’ultimo sangue, ma la presenza dell’immagine sacra riuscì a bloccare lo scontro. La storia rimane impressa come un episodio di forte impatto nella comunità locale.

L’intervento della Madonna delle Grazie di Piove di Sacco di cui oggi 6 marzo si fa memoria, fermò un duello fratricida che rischiava di consumarsi per un quadro della Vergine. Prima che si incrociassero le lame una voce chiaramente soprannaturale evitò il peggio. Piove di Sacco è una cittadina del Padovano. È qui che si venera l’icona della Madonna delle Grazie legata a due eventi miracolosi. Il primo ebbe come protagonisti due fratelli di nome Sanguinazzi. Quando morirono i genitori i due fratelli ricevettero una sostanziosa eredità che decisero di spartirsi, almeno all’inizio, di comune accordo. Le cose stavano procedendo bene fino al momento in cui i due dovettero mettersi d’accordo su un quadro della Madonna col Bambino. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

