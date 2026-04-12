Pietro Serafin aveva preso la moto 5 mesi fa La mamma | Eri la mia vita

Cinque mesi fa, un giovane di 24 anni aveva acquistato una moto. Sabato pomeriggio, mentre tornava da una gita in sella alla Kawasaki Z900, ha perso il controllo sul versante trentino del Passo San Pellegrino ed è morto. La madre, rimasta accanto alla zia sulla porta di casa, ha commentato con dolore: «Eri la mia vita». La vicenda ha suscitato dolore e sgomento tra i familiari.