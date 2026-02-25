Pochi mesi fa è mancata la mia mamma mi trovo su questo palco a coronare un sogno il 25 febbraio il giorno del suo compleanno La vita ci manda segnali | Gianluca Gazzoli a Sanremo 2026

“Forse qualcuno non lo sa, pochi mesi fa è mancata la mia mamma e sai quanto avrei farle voluto vedere questo momento, anche perché oggi tra il pubblico c’è anche parte della mia famiglia. C’è una cosa che voglio dire: mi trovo su questo palco a coronare uno dei sogni della mia vita il 25 febbraio, che è il giorno del compleanno di mia mamma. La vita ci manda dei segnali e dobbiamo fermarci, sentirli e crederci”: è commosso Gianluca Gazzoli, e nel ringraziare Carlo Conti per l’opportunità di condurre la gara delle Nuove Proposte a Sanremo 2026, ricorda sua madre, Giovanna, scomparsa a settembre 2025. “Profondo grazie per la vicinanza”. “Voglio esprime un profondo grazie per l’enorme affetto e la vicinanza che mi sono arrivati in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

