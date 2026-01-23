Accoltella la moglie alla schiena | 47enne arrestato nel Pratese pochi mesi fa aveva preso a pugni la donna

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Carmignano dopo aver ferito la moglie con un coltello. L’episodio, avvenuto durante un confronto domestico, ha portato al ricovero della donna a Prato. Pochi mesi fa, l’uomo aveva già avuto comportamenti violenti nei confronti della stessa partner. La vicenda evidenzia le problematiche di violenza domestica e l’importanza di interventi tempestivi.

Un 47enne è stato arrestato a Carmignano per aver accoltellato la moglie dopo una lite. La donna è ricoverata a Prato. Lo scorso agosto l'uomo aveva colpito la donna con un pugno e lanciandole un tagliere.🔗 Leggi su Fanpage.it

Accoltella la moglie alla schiena, è la seconda aggressione in pochi mesi. La donna è ricoverata in ospedaleUn uomo di 47 anni ha aggredito la moglie di 42 anni a Carmignano, in provincia di Prato, colpendola con un coltello alla schiena.

