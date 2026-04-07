Dal trionfo olimpico di un atleta nel salto in alto e quello di un altro nei 100 metri ai Giochi del 2021 sono passati tredici minuti che hanno segnato un punto di svolta per l'atletica italiana. Da allora, le prestazioni hanno mostrato un incremento costante, portando il settore a essere visto con maggiore attenzione a livello internazionale. Questa fase ha rafforzato la percezione del paese come una potenza emergente nello sport.

Perché l'Italia trionfa in tantissimi sport e nel calcio non più? Se lo chiedono tutti dopo la terza esclusione di fila degli azzurri dai Mondiali di calcio. Noi vi raccontiamo, in un'inchiesta a puntate, come funzionano gli sport che vincono. Prima puntata: gli sport acquatici. Ora la seconda puntata, sull'atletica. C’è un luogo: lo Stadio Nazionale di Tokyo. E c’è una data: domenica 1° agosto 2021. È da lì che partono la resurrezione e la rivoluzione dell’atletica azzurra. Nell’arco dei tredici minuti che trascorrono tra il trionfo olimpico di Gimbo Tamberi nel salto in alto e quello di Marcell Jacobs nei 100. Con un picco, nel Paese, di quasi sette milioni di telespettatori e il 46% di share. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La generazione Baldini e l'effetto Tokyo: così l'atletica italiana va sempre più veloce

Mei dopo i Mondiali indoor: “Tokyo non è irripetibile, l’atletica italiana è effervescente”Terzo posto nel medagliere ai Mondiali indoor di Torun, cinque medaglie d’oro e la sensazione che il movimento stia continuando a crescere.

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Temi più discussi: Nell’Italia Under 21 di Silvio Baldini c’è già chi potrebbe essere molto utile alla Nazionale; Io ho 30 anni: 30 trentenni italiane raccontano una generazione; Il riscatto dell'Italia: un'occasione perduta; Under 21, il futuro è adesso: Baldini accende l’Italia dei talenti.

Nazionale, la fase di transizione inizierà con Baldini ct ad interimItalia: in attesa delle elezioni federali e della scelta del nuovo ct, sarà Silvio Baldini a guidare gli Azzurri nelle amichevoli di giugno. europacalcio.it

Omaggio al ’Treno di Forlì’ Baldini tra note e paroleC’era una volta Ercole Baldini, ciclista impareggiabile che con i suoi trionfi nello straordinario triennio 1956-1958 fece sognare una generazione di italiani e portò la sua Forlì sul tetto del mondo. ilrestodelcarlino.it

Di Carlo e Baldini: La trama che porta 20 anni dopo uno sulla panchina del Gubbio e l'altro su quella della Nazionale (ad interim) si avvicina a quella di "Paura e delirio a Las Vegas". Che fantastica storia è la vita. - facebook.com facebook

Spalletti : «Voglio fare gli auguri e i complimenti a Silvio Baldini che sta facendo molto bene con l’Under 21: c’è anche qualche cosa di buono che ci dà degli spiragli di luce per il futuro» #JuveGenoa x.com