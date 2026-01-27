Ladri in azione a Marineo sfondano la teca santa e portano via l' oro custodito nella chiesa madre

La chiesa dei Santi Ciro e Giorgio di Marineo è stata vittima di un furto, con ladri che hanno sfondato la teca santa e portato via l’oro custodito. L’episodio si è verificato lunedì mattina intorno alle 10, lasciando la comunità e le autorità locali in attesa di chiarimenti e interventi.

Rubato l'oro contenuto nella teca santa della chiesa dei Santi Ciro e Giorgio di Marineo. Il colpo è stato messo a segno ieri mattina (lunedì 26 gennaio) intorno alle 10.30, quando due persone con il volto nascosto da cappellini e cappucci sono entrati nella chiesa madre e con un piede di porco.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Marineo Ladri sfondano vetrina Gucci a Palermo e portano via borse Sfondano la vetrina di un supermercato con una macchina e portano via la cassaforte: caccia ai ladri Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Marineo Argomenti discussi: Ladri in azione a Bagnoregio, caccia a un fuoristrada scuro: Hanno tentato di entrare in casa di un anziano; Furti nel Potentino, ladri in azione a Baragiano Scalo. Colpo da migliaia di euro nella notte in una tabaccheria; Ladri in azione nella zona di Aurisina: tre furti in una notte; Furti da migliaia di euro tra Viterbo e provincia, ladri in azione a tempo record. Ladri in azione, ma in casa c’è il proprietarioAncora tentativi di furto a Tolentino, sabato e domenica sera. Lega e Forza Italia sollecitano interventi immediati e verificabili ... msn.com Ladri in azione a Marineo, sfondano la teca santa e portano via l'oro custodito nella chiesa madreIl furto è stato commesso da due uomini col volto coperto da cappellini e cappucci. Hanno prima forzato una grata e poi distrutto un vetro impossessandosi dei preziosi. Bottino da quantificare. Indaga ... palermotoday.it Ladri acrobati in azione in via Michele Napoli a Solofra. Malviventi messi in fuga dalle urla dei vicini. #itv - facebook.com facebook L’azione choc dei ladri, devastano appartamento e gettano armadio dalla terrazza x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.